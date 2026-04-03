Karadeniz'de dev randevu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi. Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.

Bu sezonki 3. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.

Osimhen ve Sane forma giyemeyecek

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, yarın görev alamayacak. Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.

Eren Elmalı, sarı kart sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki Göztepe maçında görev alamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle rotayı lige çevirdi

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Süper Lig'e odaklandı. Bu sezon "Devler Ligi"nde gösterdiği başarılı performansla son 16 etabına kadar yükselen Galatasaray, bu turda İngiltere temsilcisi Liverpool'a elendi. Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle fikstür yoğunluğu azalan sarı-kırmızılı ekip, böylece Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.

Uğurcan Çakır, ilk kez Trabzon'da rakip olacak

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez yarın Trabzon'da maça çıkacak. Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı. Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı. Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.