Los Angeles'ta otobüslere 'Hoş geldiniz Ay Yıldızlılar' yazıldı
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin Los Angeles kentinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi nedeniyle otobüslere "Hoş geldiniz Ay Yıldızlılar" yazıldı. ABD'de oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde kentte toplu ulaşım hizmeti veren Metro Los Angeles'ın sosyal medya hesabından "Los Angeles'a hoş geldiniz Ay Yıldızlılar" yazılı fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda, "2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığınız için tebrikler. Türkiye, 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da, Los Angeles'ta oynanacak grup aşaması son maçında ABD Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek" ifadesi yer aldı. Ayrıca paylaşımda, Güney Kaliforniya'nın çeşitli noktalarından stadyuma direkt giden "hızlı ve uygun fiyatlı" otobüs seferleri düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.