Konya'da Masra Yaşam yükseliyor

Konya’nın gelişen konut pazarında dikkat çeken projelerden biri olan Masra Yaşam, modern mimarisi ve kullanıcı odaklı tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Adem Bulut İnşaat imzası taşıyan proje, şehir hayatının dinamizmini konfor ve güvenle buluşturmayı hedeflerken, nitelikli yaşam alanı arayanlara yeni bir alternatif sunuyor. Masra Yaşam, sadece bir konut projesi değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaşam vizyonunun yansıması olarak konumlanıyor.

Farklı Yaşam İhtiyaçlarına Hitap Ediyor

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tamyüksek, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Masra Yaşam’ın hem mimari yaklaşımı hem de sunduğu sosyal olanaklarla Konya’da örnek bir yaşam alanı olarak konumlandığını söyledi. Toplam 13.236,58 metrekarelik arsa üzerinde yükselen Masra Yaşam, 3 blok ve 108 konuttan oluşuyor. Projede zemin kat artı 5 kat şeklinde planlanan yapılaşma, ferah ve dengeli bir yaşam alanı sunarken; 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri ile farklı yaşam ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Modern Şehir Hayatının Gereksinimlerini Karşılayacak

Mehmet Tamyüksek, projede fonksiyonel yaşam alanlarını ön planda tuttuklarını belirterek, “Masra Yaşam’ı tasarlarken sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduk. Geniş, kullanışlı metrekareler ve doğal ışıkla desteklenen iç mekanlar ile uzun vadeli bir yaşam konforu sunmayı hedefledik” dedi. Projede yer alan donatılar, modern şehir hayatının tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlandı. Güvenlik sistemleri, açık ve kapalı otopark alanları, klima altyapısı ve gizli panjur sistemleri hem konforu hem de güvenliği bir arada sunuyor. Ayrıca çocuklara özel oyun alanları ve özenle tasarlanmış peyzaj düzenlemeleri, site sakinlerine sosyal ve huzurlu bir yaşam imkanı sağlıyor.

Proje Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

Masra Yaşam’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise zemin kat dairelerin bahçeli olarak tasarlanması. Bu sayede şehir hayatından kopmadan müstakil yaşam hissi sunuluyor. Tamyüksek, bu detayın kullanıcı taleplerine göre geliştirildiğini belirterek, “Konut alıcılarının beklentilerini analiz ediyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz” dedi.

Konya’da yükselen Masra Yaşam, konumu itibarıyla da avantaj sağlıyor. Şehrin gelişen bölgelerinden birinde yer alan proje, ulaşım kolaylığı ve çevresel imkanlara yakınlığıyla hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların ilgisini çekiyor.

Adem Bulut İnşaat, Masra Yaşam projesiyle Konya’da güvenli, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları üretme vizyonunu bir kez daha ortaya koyarken, sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.