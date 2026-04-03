Kocaelispor, Selçuk İnan ile sözleşme uzattı
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Selçuk İnan'ın var olan sözleşmesinin 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını da kapsayacak şekilde güncellendiği belirtilerek, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Selçuk İnan arasındaki sözleşme, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayacak şekilde 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.