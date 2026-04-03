Kocaelispor, Selçuk İnan ile sözleşme uzattı

Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Selçuk İnan'ın var olan sözleşmesinin 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını da kapsayacak şekilde güncellendiği belirtilerek, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Selçuk İnan arasındaki sözleşme, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayacak şekilde 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.