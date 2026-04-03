Potada haftanın maçları: Konya BŞ. Ankara virajında

Basketbol Süper Ligi'nde 25 ve Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta maçları oynanacak. TBL'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak

Hüseyin TurgutEditör
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta maçları yapılacak. TBL’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Sarı-siyahlı temsilcimiz galibiyetle dönerek geçen hafta evinde aldığı yenilgiyi telafi etmek ve sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…

*Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Mersin Spor-Büyükçekmece Basketbol
15.30 Fenerbahçe Beko-Merkezefendi Belediyesi 
18.00 TOFAŞ-Trabzonspor
5 Nisan Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol
6 Nisan Pazartesi:
18.00 Türk Telekom-Erokspor
20.30 Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket
20.30 Beşiktaş GAİN-Karşıyaka

Selçuk Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu
Bu Habere de Bak
Selçuk Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu

*Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:
16.00 Ormanspor-Darüşşafaka 
17.00 Ankaragücü Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor
20.00 Finalspor-Göztepe 
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-TED Ankara Kolejliler
16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Haremspor
18.15 Çayırova Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 
5 Nisan Pazar:
13.00 Bandırma Bordo Basketbol-K.Maraş İstiklalspor 
14.45 Fenerbahçe Koleji-iLab Basketbol 
 

Bakmadan Geçme

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu