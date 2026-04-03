Potada haftanın maçları: Konya BŞ. Ankara virajında
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta maçları yapılacak. TBL’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Sarı-siyahlı temsilcimiz galibiyetle dönerek geçen hafta evinde aldığı yenilgiyi telafi etmek ve sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…
*Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Mersin Spor-Büyükçekmece Basketbol
15.30 Fenerbahçe Beko-Merkezefendi Belediyesi
18.00 TOFAŞ-Trabzonspor
5 Nisan Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol
6 Nisan Pazartesi:
18.00 Türk Telekom-Erokspor
20.30 Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket
20.30 Beşiktaş GAİN-Karşıyaka
*Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Ormanspor-Darüşşafaka
17.00 Ankaragücü Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor
20.00 Finalspor-Göztepe
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-TED Ankara Kolejliler
16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Haremspor
18.15 Çayırova Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
5 Nisan Pazar:
13.00 Bandırma Bordo Basketbol-K.Maraş İstiklalspor
14.45 Fenerbahçe Koleji-iLab Basketbol