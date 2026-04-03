  Selçuk Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu

Selçuk Üniversitesi sporcuları, ÜNİLİG Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası güreş branşında Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Haber Merkezi
Burdur’da düzenlenen şampiyoda güreş branşında mücadele eden Selçuk Üniversitesi sporcuları, Grekoromen stil A klasmanda önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada 77 kiloda mücadele eden Abdurrahman Kalkan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. 130 kiloda yarışan Mehmet Kerem Çağlar ise başarılı performansıyla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Bu sonuçlarla Selçuk Üniversitesi, güreş branşındaki iddiasını bir kez daha gösterdi. Türkiye şampiyonu olan Abdurrahman Kalkan, önümüzdeki dönemde düzenlenecek UNIVERSIADE Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası’nda hem Selçuk Üniversitesini hem de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. 
 

