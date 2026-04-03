  • Milli ara sona erdi! Konyaspor, Samsun önünde

Milli ara sona erdi! Konyaspor, Samsun önünde

Süper Lig'de yaklaşık 15 günlük milli ara sona ererken, heyecan hafta sonunda oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. Konyaspor deplasmanda pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak

Milli ara sona erdi! Konyaspor, Samsun önünde
Süper Lig’de yaklaşık 15 günlük milli ara sona ererken, heyecan hafta sonunda oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. Futbolda Trendyol Süper Lig'e 28, Trendyol 1. Lig'e 33, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 31, Beyaz Grup'a 34, Nesine 3. Lig'e ise 28. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…

*Süper Lig

Yarın:
14.30 Kasımpaşa-Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği-Göztepe
17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
5 Nisan Pazar:
14.30 Fatih Karagümrük-Rizespor
14.30 Samsunspor-Konyaspor
17.00 Antalyaspor-Eyüpspor 
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Başakşehir

Trendyol 1. Lig

Bugün:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK
17.00 Pendikspor-Hatayspor 
20.00 Bodrum FK-Ümraniyespor
20.00 Çorum FK-Bandırmaspor 
Yarın:
13.30 Keçiörengücü-Vanspor
13.30 Sarıyer-Serikspor
16.00 Erzurumspor FK-Iğdır FK 
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor
5 Nisan Pazar:
16.00 Sivasspor-Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor

*Nesine 2. Lig Kırmızı Grup:

Yarın:
13.00 Muşspor-Gebzespor 
13.00 K.Maraş İstiklalspor-Fethiyespor
14.00 Adanaspor-1461 Trabzon FK
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Ankara Demirspor
15.00 Kırklarelispor-Aliağa Futbol
16.00 Menemen FK-Somaspor 
16.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor

*Beyaz Grup Bugün:

15.00 Ankaragücü-Bucaspor 1928
Yarın:
15.00 Karaman FK-Şanlıurfaspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Kastamonuspor
15.00 Batman Petrolspor-Muğlaspor
15.00 Altınordu-Sincan Belediyesi Ankaraspor 
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Beykoz Anadoluspor
15.00 Elazığspor-Kepezspor
15.00 Adana 01 FK-İnegölspor
15.00 24Erzincanspor-Erbaaspor

*Nesine 3. Lig 1. Grup:

5 Nisan Pazar:

16.00 Galataspor-İnegöl Kafkasspor
16.00 Beykoz İshaklı Spor -Bursa Yıldırımspor
16.00 İnkılap Futbol-Çankayaspor
16.00 Çorluspor 1947-Edirnespor
16.00 Etimesgutspor-Yalova FK 77
16.00 Polatlı 1926 SK-Küçükçekmece Sinopspor
16.00 Bursa Nilüfer Futbol-Bulvarspor
16.00 Kestel Çilekspor-Silivrispor

*2. Grup: 5 Nisan Pazar:

14.00 Erciyes 38 Futbol-Diyarbekirspor 
14.00 Mazıdağı Fosfatspor-Kahramanmaraşspor 
14.00 Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor
14.00 12 Bingölspor-Hacettepe 1963 Spor
14.00 Kırıkkale FK-Osmaniyespor
14.00 Kapadokyaspor-Silifke Belediyespor
14.00 Malatya Yeşilyurtspor-Karaköprü Belediyespor
14.00 Kilis 1984-Ağrı 1970 SK

*3. Grup 5 Nisan Pazar:

14.00 52 Orduspor-Tokat Belediyespor 
14.00 Giresunspor-Düzcespor
14.00 Pazarspor-Zonguldakspor
14.00 Fatsa Belediyespor-Karabük İdmanyurdu
14.00 Artvin Hopaspor-Amasyaspor
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çayelispor
14.00 Sebat Gençlikspor-1926 Bulancakspor
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Orduspor 1967

*4. Grup 5 Nisan Pazar:

16.00 Söke 1970 SK-Tire 2021 FK 
16.00 Bornova 1877 Sportif-Karşıyaka
16.00 Eskişehirspor-Kütahyaspor
16.00 Denizli İdmanyurdu- Balıkesirspor
16.00 Avalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221 
16.00 Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor 
16.00 Altay-İzmir Çoruhlu FK
 

Haber Merkezi

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu