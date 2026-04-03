Milli ara sona erdi! Konyaspor, Samsun önünde
Süper Lig'de yaklaşık 15 günlük milli ara sona ererken, heyecan hafta sonunda oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. Konyaspor deplasmanda pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak
Süper Lig’de yaklaşık 15 günlük milli ara sona ererken, heyecan hafta sonunda oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. Futbolda Trendyol Süper Lig'e 28, Trendyol 1. Lig'e 33, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 31, Beyaz Grup'a 34, Nesine 3. Lig'e ise 28. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…
*Süper Lig
Yarın:
14.30 Kasımpaşa-Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği-Göztepe
17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
5 Nisan Pazar:
14.30 Fatih Karagümrük-Rizespor
14.30 Samsunspor-Konyaspor
17.00 Antalyaspor-Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Başakşehir
Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK
17.00 Pendikspor-Hatayspor
20.00 Bodrum FK-Ümraniyespor
20.00 Çorum FK-Bandırmaspor
Yarın:
13.30 Keçiörengücü-Vanspor
13.30 Sarıyer-Serikspor
16.00 Erzurumspor FK-Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor
5 Nisan Pazar:
16.00 Sivasspor-Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor
*Nesine 2. Lig Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Muşspor-Gebzespor
13.00 K.Maraş İstiklalspor-Fethiyespor
14.00 Adanaspor-1461 Trabzon FK
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Ankara Demirspor
15.00 Kırklarelispor-Aliağa Futbol
16.00 Menemen FK-Somaspor
16.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor
*Beyaz Grup Bugün:
15.00 Ankaragücü-Bucaspor 1928
Yarın:
15.00 Karaman FK-Şanlıurfaspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Kastamonuspor
15.00 Batman Petrolspor-Muğlaspor
15.00 Altınordu-Sincan Belediyesi Ankaraspor
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Beykoz Anadoluspor
15.00 Elazığspor-Kepezspor
15.00 Adana 01 FK-İnegölspor
15.00 24Erzincanspor-Erbaaspor
*Nesine 3. Lig 1. Grup:
5 Nisan Pazar:
16.00 Galataspor-İnegöl Kafkasspor
16.00 Beykoz İshaklı Spor -Bursa Yıldırımspor
16.00 İnkılap Futbol-Çankayaspor
16.00 Çorluspor 1947-Edirnespor
16.00 Etimesgutspor-Yalova FK 77
16.00 Polatlı 1926 SK-Küçükçekmece Sinopspor
16.00 Bursa Nilüfer Futbol-Bulvarspor
16.00 Kestel Çilekspor-Silivrispor
*2. Grup: 5 Nisan Pazar:
14.00 Erciyes 38 Futbol-Diyarbekirspor
14.00 Mazıdağı Fosfatspor-Kahramanmaraşspor
14.00 Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor
14.00 12 Bingölspor-Hacettepe 1963 Spor
14.00 Kırıkkale FK-Osmaniyespor
14.00 Kapadokyaspor-Silifke Belediyespor
14.00 Malatya Yeşilyurtspor-Karaköprü Belediyespor
14.00 Kilis 1984-Ağrı 1970 SK
*3. Grup 5 Nisan Pazar:
14.00 52 Orduspor-Tokat Belediyespor
14.00 Giresunspor-Düzcespor
14.00 Pazarspor-Zonguldakspor
14.00 Fatsa Belediyespor-Karabük İdmanyurdu
14.00 Artvin Hopaspor-Amasyaspor
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çayelispor
14.00 Sebat Gençlikspor-1926 Bulancakspor
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Orduspor 1967
*4. Grup 5 Nisan Pazar:
16.00 Söke 1970 SK-Tire 2021 FK
16.00 Bornova 1877 Sportif-Karşıyaka
16.00 Eskişehirspor-Kütahyaspor
16.00 Denizli İdmanyurdu- Balıkesirspor
16.00 Avalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221
16.00 Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor
16.00 Altay-İzmir Çoruhlu FK