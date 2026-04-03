Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Sultanlar Ligi play-off finali belli oldu. Daha önce adını finale yazdıran Fenerbahçe, kupa için VakıfBank ile mücadele edecek. Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Zeren Spor mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu. Diğer yarı final mücadelesinde ise VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek adını finale yazdırdı. İki takım arasındaki final serisinin ilk maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.