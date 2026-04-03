Konyaspor '3' peşinde

Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, Karadeniz ekibi karşısında bu sezon ilki yaşamak istiyor. Ligde oynadığı son iki maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği mağlup eden Anadolu Kartalı, Samsun deplasmanında da 3 puan alarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine imza atmayı hedefliyor. Anadolu Kartalı, Süper Lig’de son olarak 3 maçlık galibiyet serisine yine geçtiğimiz nisan ayında imza atmıştı. Yeşil-beyazlılar, 2023 mayıs ayında da üst üste iki maçlık deplasman galibiyeti serisi elde etmişti. Konyaspor, Avrupa’yı hedefleyen Samsunspor karşısında kazanarak hem alt sıralarla bağlantısını kesmek, hem de galibiyet serisini 3’e çıkarmaya çalışacak.