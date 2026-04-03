Konya tarımında deneyim ve bilim birleşiyor

Emirgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki çiftçilere özel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir çok konunun ele alındığı toplantıda özellikle bilgi ve deneyimin birleştirilerek tarımda daha verimli bir yol alacağı vurgulandı.

Toplantı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Emirgazi ilçemizde çiftçilerimizle bir araya geldik. Bilgi paylaşımı yaptığımız, üreticilerimizin taleplerini dinlediğimiz ve geleceğin tarımını birlikte değerlendirdiğimiz verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Emirgazi İlçe Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz teknik personeli ile üreticilerimiz toplantıya katılım sağladı. Gündemimizde Öne Çıkan Konular: TARSİM, tarımsal destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, su verimliliği ve tasarruflu kullanımı, Buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik bilgilendirme. Bu kapsamda; buzağı kayıplarını azaltmak amacıyla doğru bakım, besleme, barınak koşulları ve zamanında aşılama konularında üreticilerimize önemli bilgiler aktarıldı. Üreticimizin deneyimiyle bilimsel bilgiyi birleştiriyor, sürdürülebilir tarım için sahada olmaya devam ediyoruz.”

