Masa Tenisi ve halterde Karatay fırtınası!

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi ve Halter takımları, elde ettikleri dereceler ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Karataylı sporcular, gösterdiği mücadele ve kazandığı başarılar ile sadece ilçeyi değil tüm şehri gururla temsil etmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi’nin spora ve gençliğe yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Karatay Belediyespor Kulübü, masa tenisi ve halter branşlarında elde ettiği derecelerle Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Bireysel ve takım halinde kazanılan başarılar, Karatay’da spora ve sporcuya verilen değerin göstergesi olmaya devam ediyor.

Masa tenisi takımından çifte başarı

26-29 Mart 2026 tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Küçükler Takım Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor masa tenisi takımları gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Masa Tenisi B takımı Türkiye 3.’sü olurken, A takımı Türkiye 4.’lüğünü kazandı. Karatay Belediyespor, erkek takımları kategorisinde iki takımıyla birden ilk 4’e giren tek kulüp olarak gurur verici bir tablo ortaya koydu.

Aynı organizasyonda düzenlenen Çift Erkekler müsabakalarında sporcular Muhammed Said Oğuz ve Kerim Esat Odacı Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bununla beraber Tek Erkekler kategorisinde de yarışan Muhammed Said Oğuz ise Türkiye 3.’sü olma başarısı gösterdi. Başarılı sporcu, üç turnuva sonunda elde ettiği istikrarlı performansla Türkiye genelinde en iyi 4 sporcu arasına girmeyi başardı.

Halter takımından önemli dereceler

27-29 Mart 2026 tarihleri arasında Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye (Liseler) Halter Şampiyonası’nda Karataylı sporcular elde ettikleri dereceler ile ilçeyi gururlandırdı. Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Saliha Kimya Esergün, Genç Kadınlar 77 kilogram kategorisinde Türkiye 3.’sü olurken, aynı kategoride mücadele eden bir diğer sporcu Neriman Akbaş ise Türkiye 6.’sı olarak önemli bir başarı elde etti. Farklı sıklet kategorilerinde yarışan Karatay Belediyespor Kulübü haltercileri, üstün performanslarıyla kürsüye çıkmayı başararak Karatay’ı gururla temsil etmeye devam ediyor.

