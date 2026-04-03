Konya SMMMO'da Kurumlar Vergisi Semineri yapıldı

Oda hizmet binasında düzenlenen seminere meslek mensupları büyük ilgi gösterirken, açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Halil Bıçakçı, mali müşavirlik mesleğinin değişen ve artan sorumluluklarına dikkat çekti. Bıçakçı konuşmasında; meslek mensuplarının yalnızca beyanname hazırlayan değil, işletmelere yön veren, riskleri öngören ve kamu ile mükellef arasında köprü kuran önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Meslek mensuplarının artan iş yüküne ve yapısal sorunlara da geniş yer veren Bıçakçı; sürekli değişen mevzuatın yanı sıra, farklı kamu kurumlarının aynı verileri defalarca talep etmesinin ciddi bir zaman kaybına dönüştüğünü belirtti. Kurumlar arası veri entegrasyonunun sağlanmasının artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bıçakçı, dijitalleşme süreçlerinin meslek mensuplarını rahatlatacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

E-defter ve berat yükleme süreçlerine de değinen Bıçakçı, mevcut uygulamaların meslek mensupları üzerinde yoğun bir zaman baskısı oluşturduğunu, özellikle bu süreçlerin mücbir sebep kapsamına açıkça alınmamasının ciddi mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi. Yükleme sürelerinin daha makul periyotlara yayılması gerektiğini belirten Bıçakçı, bu alanda yapılacak düzenlemelerin mesleki sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu söyledi.

Tahsilat-KDV uyumsuzluğuna da dikkat çeken Bıçakçı; tahsil edilemeyen hizmet bedellerine ilişkin KDV’nin peşin ödenmesinin meslek mensupları açısından ciddi bir mali yük oluşturduğunu belirterek, KDV’nin tahsilata bağlı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca yüksek KDV oranlarının da mesleki faaliyetler üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mali müşavirlerin rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bıçakçı, tüm beyannamelerin mali müşavirler tarafından imzalanmasının zorunlu hale getirilmesinin bu mücadelede önemli bir adım olacağını dile getirdi. Bununla birlikte son dönemde uygulamaya giren düzenlemelerde mali müşavirlere yüklenen sorumlulukların, verilen yetkiyle dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

Mesleki itibar ve çalışma koşullarına ilişkin beklentileri de paylaşan Bıçakçı; mali müşavirlerin yoğun iş temposu ve yüksek sorumluluk altında çalıştığını belirterek, yıpranma payı, gerçek anlamda uygulanabilir mali tatil ve uluslararası işlemlerde kolaylık sağlayacak yeşil pasaport gibi hakların meslek mensuplarına tanınmasının önemine dikkat çekti.

Seminer kapsamında Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural tarafından yapılan sunumda ise; kurumlar vergisi beyanına ilişkin dönem sonu işlemleri, enflasyon düzeltmesi, KKEG uygulamaları, istisna ve indirimler, geçmiş yıl zararlarının mahsubu gibi birçok başlık detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, kurumlar vergisi beyanında güncel uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Mesleki bilginin güncellenmesi ve uygulamadaki sorunlara ışık tutulması açısından önemli bir buluşma olan bilgilendirme semineri, meslek mensuplarının memnuniyetiyle tamamlandı. Oda yönetimi, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.