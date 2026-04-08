Konferans Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak

Konferans Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak. Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak. Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle…

Yarın:

19.45 Rayo Vallecano (İspanya)-AEK (Yunanistan)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Mainz (Almanya)-Strasbourg (Fransa)
 

