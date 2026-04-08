Efsane teknik adam, hayatını kaybetti

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Lucescu, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşadı

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Lucescu, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluklarına imza attı. Geçtiğimiz günlerde milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Teknik adamlık kariyerinde 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen teknik direktör, her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası şampiyonlukları elde etti. Kariyerinde en fazla görev yaptığı takım Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olurken, 2004-2016 yılları arasında yerel ve uluslararasında birçok şampiyonluklara imza attı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi. Deneyimli teknik adam ayrıca Ağustos 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında Türk Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2024 yılının ağustos ayından itibaren Romanya Milli Takımı'nda görev yapan Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İstanbul'da Türk Milli Takımı'na karşı rakip olmuş, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

