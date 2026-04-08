Arın: Seydişehir'imize hayırlı olsun

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, yapılacak yatırımın bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “2026 yılı doğalgaz yatırım programı kapsamında Başkaraören, Aşağıkaraören, Ortakaraören ve Taşağıl mahallelerimizin doğalgaza kavuşacak olması bizleri son derece memnun etmiştir. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, konfor ve çevre açısından önemli katkılar sağlayacak bu yatırımın mahallelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırsal mahallelerin doğalgaza kavuşmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Arın, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Murat Kurum, Mustafa Çiftçi, Fatih Özgökçen, Remzi Karaarslan, Konya milletvekilleri, Uğur İbrahim Altay, Hasan Ustaoğlu ve Cengiz Holding yetkililerine teşekkür etti.