Başkan Aydın'dan Çumra'ya müjde

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 28 Mart 2026 tarihinde ilçeyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde, yeni Hükümet Konağı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Bu kapsamda, Çumra’ya kazandırılacak yeni Hükümet Konağı’nın yapım ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başkan Aydın, ilçede uzun yıllardır hizmet veren mevcut Hükümet Konağı’nın artık kullanım ömrünü tamamladığını ifade ederek, vatandaşlara daha modern, daha güvenli ve daha konforlu bir ortamda kamu hizmeti sunabilmek adına yeni bir Hükümet Konağı ihtiyacının doğduğunu vurguladı.

Yeni Hükümet Konağı’nın, Çumra’nın kamu hizmet altyapısını güçlendireceğini ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha sağlıklı şartlarda ulaşmasını sağlayacağını kaydeden Aydın, projeye destek veren devlet yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.