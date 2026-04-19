İspanya ve Brezilya Başkanlarının Gazze tepkisi: Yazıklar olsun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya’nın Barselona kentinde Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan sol görüşlü liderleri bir araya getiren "Demokrasiyi Savunma Buluşması" adlı toplantının eş başkanlığını üstlendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıdaki konuşmasında, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalanlara yazıklar olsun. İşçileri sömürenlere, farklı olanları suçlu ilan edenlere, hakları pazarlık konusu yapanlara, elitlerin ayrıcalıklarını savunanlara, Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

SİLVA’DAN İRAN VE LÜBNAN MÜDAHALELERİNE TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Silva ise Latin Amerika ve Arap ülkelerine yönelik ötekileştiren söylemlere tepkisini koydu.

Silva, "Ortadan kaldırmak istediklerimiz hakkında yalan söylemeyi bırakmamız gerekiyor. Latin Amerika, bir uyuşturucu kaçakçılığı dünyası olarak gösteriliyor. Arap dünyası ise bir terör dünyası olarak gösteriliyor. Peki, bu dünyada kim iyi?" dedi. Brezilyalı lider, "Irak’ın işgali bir yalan üzerine kuruldu. (Irak eski Cumhurbaşkanı) Saddam Hüseyin’in sözde sahip olduğu kitle imha silahları nerede? Asla bulunamadılar. Fransa ve İngiltere’nin Libya’daki müdahalesinin gerekçesi de tarihimizin o anında muazzam zarara yol açan başka bir yalandı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım da çok büyük başka bir yalana dayanır. Peki, şimdi İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? Şimdi ABD’nin İran’a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" ifadelerini kullandı.