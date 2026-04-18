İsrail askerlerinden Batı Şeria'da skandal!

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinli bir gencin cenazesine el koyduğu belirtildi.

AAAnadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmed es-Suveyti'yi ateş açarak öldürdü ve cenazesine el koydu.
  • Suveyti'nin, El Halil'e bağlı Dura beldesinde yasa dışı "Negohot" yerleşim yerine yaklaştığı iddiasıyla hedef alındığı belirtildi.
  • Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1148 Filistinli öldürüldü, 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesinde 25 yaşındaki Muhammed Ahmed es-Suveyti'ye ateş açtığı ifade edildi.

Gencin, gasbedilmiş Filistin topraklarında inşa edilen "Negohot" isimli yasa dışı yerleşim yerine yaklaştığı iddiasıyla hedef alındığı aktarılan haberde, olay yerinde hayatını kaybeden Suveyti'nin cenazenin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

