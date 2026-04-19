Konya'da silahla yaralayıp kaçtı

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Uzakyalı Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, B.E. ve A.D. sokak üzerinde karşılaştıkları aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahsı silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.