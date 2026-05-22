Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) müthiş bir sezon geçiren Akşehirspor, play-off finalinde Şiran Yıldızspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 3. Lig’e çıktı. 1922 Akşehirspor, TFF 3.Lig'e yükseldi. Bölgesel Amatör Lig'de Konya'yı temsil eden kırmızı-beyazlı ekip, BAL finalinde Şiran Yıldızspor ile karşılaştı. İzmir Bornova Stadı'nda oynanan maçta iyi bir performans gösteren kırmızı-beyazlı ekip normal süresi 0-0 beraberlikle sona eren maçın uzatma anlarının son dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3. Lig'e yükselmeyi başardı. Böylece Konya bir yıl aradan sonra yeniden profesyonel futbol liglerinde iki takımla temsil edilme hakkı kazandı.