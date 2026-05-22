İşte Konyaspor'un Süper Kupa'daki rakibi

Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig şampiyonu ile kupa ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası’nın Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanmasının ardından Süper Kupa’da da eşleşmeler netleşti. Geçtiğimiz sezon yeni statü ile 4 takımın katılımı ile oynanan Süper Kupaya bu yıl lig şampiyonu Galatasaray, lig ikincisi Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası ikincisi Konyaspor katılacak.

Statü gereği lig şampiyonu Galatasaray ile kupa ikincisi Konyaspor eşleşti. Diğer eşleşme ise lig ikincisi Fenerbahçe ile kupa şampiyonu Trabzonspor arasında gerçekleşti. Süper Kupa maçlarının ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Yarı final ve final usulüyle oynanacak maçlar sonunda kazanan takımlar finale çıkacak. Finalde rakibini eleyen ekip ise Süper Kupa’yı alacak. 

