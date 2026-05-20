Seydişehir'de 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı

Seydişehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni ve sanatçı Ece Ceylin konseriyle Seydişehir’de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun gençler için gerçekleştirdiği Saat: 19.00 Belediye Meydanında başlayan 19 Mayıs Gençlik Bayramı coşkusu Bisiklet Akrobasi Gösterisi, Sancak Mehter Gösterisi, Seydişehir Belediyesi Futbol Takımı Şampiyonluk Kutlaması ve Ece Ceylin konseri ile devam etti.

Belediye Meydanında düzenlenen Gençlik Şöleninde gençlere eşlik eden Başkan Ustaoğlu, tüm gençlerin bayramını tebrik etti.

Konser alanında gençlere seslenen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Sevgili gençler;

Sizler bu ülkenin umudu, enerjisi ve yarınlarısınız. Sahip olduğunuz azim, bilgi ve özgüvenle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Çünkü güçlü Türkiye’nin temeli; düşünen, üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan genç nesillerle yükselecektir.

Bizler de gençlerimizin eğitimde, sporda, kültürde ve sosyal yaşamda daha güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin hayallerini destekleyen, onları dinleyen ve yanında duran bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz.

19 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun yeniden hatırlandığı özel bir gündür. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların akabinde Seydişehir Belediyesi Futbol Takımına kulüp Başkanı Can Dalar tarafından madalyaları verildi. Şampiyonluk Kupaları ise Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu tarafından verildi.

Gençlik Şöleni daha sonra Ece Ceylin Konseri ile devam etti.

