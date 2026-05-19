Konya ve çevre illerde 19 Mayıs heyecanı
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Program, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın, günün anlamını belirten konuşmasının ardından halk oyunları sergilendi ve spor gösterileri yapıldı.
Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çevre İllerde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da çelenk sunma ile başlayan programlarlar, düzenlenen tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli spor gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlanarak "Gençlik yürüyüşü" düzenlenerek günün analm ve önemi belirtildi.