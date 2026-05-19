TYB'den Konyalı isimlere 'Hizmet Şeref Belgesi'

TYB Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen törene çok sayıda yazar, akademisyen ve kültür insanı katıldı. Programda; TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, önceki dönem başkanlarından M. Ali Köseoğlu, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Prof. Dr. Bekir Biçer ile yazar ve kültür adamları Ali Işık, Hüzeyme Yeşim Koçak, Atilla Yaramış ve Saffet Yurtsever’e Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Belgeler; TYB Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mehmet Doğan Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar tarafından takdim edildi.

Programa mazeretleri sebebiyle katılamayan yazar ve kültür insanları Duran Çetin, Hayri Erten ve Vural Kaya’nın Hizmet Şeref Belgelerinin ise kendilerine daha sonra takdim edileceği belirtildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, kültür, sanat ve fikir dünyasına sunulan katkıların düne, bugüne ve yarına temas eden en kıymetli hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Arıcan, Konya’dan hem Türkiye’ye hem de insanlığa katkıda bulunan isimlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etmenin kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Program, belge takdimlerinin ardından yapılan değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

