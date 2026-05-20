Karatay, Konyaspor için yeşil beyaz oldu

Karatay Belediyesi, Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması için ilçeyi yeşil beyaz renklere bürüdü. Takımın, Bayrak As çağrısına kulak veren Karatay Belediyesi, ilçeyi Konyaspor bayraklarıyla donattı.

Karatay Belediyesi, şehrin takımı Konyaspor’un ‘Bayrak As’ çağrısına destek vererek, Karatay’ı Konyaspor bayraklarıyla donattı. 

Karatay Belediyesi Konyaspor'a veridği desteği göstermek amacıyla Karatay'ı bayrakla süsledi.

Belediye ekipleri tarafından Karatay Belediyesi hizmet binası başta olmak üzere Eski Garaj bölgesi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Kültür Merkezi, Aziziye Kültür Merkezi, Belh Kavşağı, Enntepe Kavşağı, Teksas Durakları, İstanbul Caddesi, Bedesten girişi, Mevlana Türbesi çevresi, Celaleddin Karatay Caddesi, Sedirler-Fetih Caddesi kesişimi, Matbaacılar Kavşağı ve Ereğli Yolu Kavşağı Konyaspor bayraklarıyla süslendi.

Bayraklarla donatılan Karatay, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi coşkusuna ortak oldu.

Şehrimizin Markasının Yanındayız

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde şehirde oluşan coşkuya katkı sunmak istediklerini ifade ederek, “Şehrimizin markası olan Konyaspor’umuzun her zaman yanındayız. 

Final maçı öncesinde oluşan heyecana ortak olmak ve hemşehrilerimizin coşkusuna destek vermek amacıyla Karatay’ımızın birçok noktasını bayraklarımızla süsledik. 

İnşallah takımımız Antalya’dan kupayla dönecek ve bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı da Konyaspor’umuza destek olmaya davet ediyorum.”şeklinde konuştu. 

