Akşehir'de minik ellerden çevre farkındalığı

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım ve orman alanlarının korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Orman Benim’ kampanyası düzenlendi.

Kampanya yoğun katılım oldu. Kampanyanın amacı çevre bilinci oluşturularak yangın riskine karşı farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Programa Dr. Mustafa Yiğit, kurum amirleri, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, kamu kurumlarında görev yapan personeller, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar belirlenen alanlarda çevre temizliği yaparak doğaya zarar verebilecek atıkları topladı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınları riskinin arttığına dikkat çekerek, çevreye gelişi güzel bırakılan cam, plastik ve yanıcı atıkların büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Kampanya kapsamında hem çevre temizliği gerçekleştirildi hem de vatandaşlara yangınlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte konuşan yetkililer, ormanların ve tarım arazilerinin yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de emaneti olduğunu ifade ederek, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi ise çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemini vurguladı.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilendirmede bulunuldu; “Doğamızı korumak, ormanlarımızı ve tarım alanlarımızı gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak hepimizin görevidir. ‘Orman Benim’ kampanyasına destek veren tüm kurumlarımıza, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”