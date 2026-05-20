Konyaspor kupa için yola çıkıyor

Tümosan Konyaspor’un kupa seferi başlıyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz bugün saat 11.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor mesaisinin Konya bölümünü hazırlıklarını noktalayacak. Anadolu Kartalı öğle yemeğinin ardından da saat 14.00’te karayoluyla Antalya’ya hareket edecek. Konyaspor taraftarı da tesislerden konvoylar halinde takıma eşlik edecek ve Akyokuş mevkisine kadar yeşil-beyazlıları yolcu edecek.

Konyaspor, çalışmalarını Antalya’da yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve ardından maç saatini bekleyecek. Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası’nda ikinci kez finale çıkacağı maçta Trabzonspor’u devirerek kupayı bir kez daha müzesine getirmeyi hedefliyor.