Konyaspor kupa için yola çıkıyor

Yeşil-beyazlılar bugün yapacağı idmanla Trabzonspor hazırlıklarının Konya bölümünü tamamlayacak ve saat 14.00'te taraftarın düzenleyeceği uğurlama konvoyuyla Antalya'ya gidecek

Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarının Konya bölümünü bugün 11.30'daki idmanla tamamlayıp 14.00'te Antalya'ya doğru yola çıkacak.
  • Yeşil-beyazlı ekip, taraftarların düzenleyeceği konvoyla uğurlanacak ve maç öncesi son idmanını yarın Antalya'da gerçekleştirecek.
  • Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile ikinci kez finale çıkarak kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

Tümosan Konyaspor’un kupa seferi başlıyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz bugün saat 11.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor mesaisinin Konya bölümünü hazırlıklarını noktalayacak. Anadolu Kartalı öğle yemeğinin ardından da saat 14.00’te karayoluyla Antalya’ya hareket edecek. Konyaspor taraftarı da tesislerden konvoylar halinde takıma eşlik edecek ve Akyokuş mevkisine kadar yeşil-beyazlıları yolcu edecek.

Konyaspor, çalışmalarını Antalya’da yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve ardından maç saatini bekleyecek. Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası’nda ikinci kez finale çıkacağı maçta Trabzonspor’u devirerek kupayı bir kez daha müzesine getirmeyi hedefliyor. 

