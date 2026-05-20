Konya'da laboratuvar teftişi: Vali Akın brifing aldı
Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğünü ziyaret etti.
Enstitü Müdürü Dr. Yasin Gülcü’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Laboratuvar analiz birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Akın; gerçekleştirilen analiz süreçleri, kullanılan teknik altyapı ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında, Valimiz İbrahim Akın başkanlığında; Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Enstitü Müdürü Dr. Yasin Gülcü, müdür yardımcısı, laboratuvar ve birim sorumluları ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda kurumun mevcut çalışmaları, yürütülen analiz faaliyetleri ve planlanan çalışmalara ilişkin detaylı brifing sunumu yapıldı.