  • Haberler
  • Konya
  • Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun

Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun

Batman merkezli içlerinde Konya'nın da bulunduğu 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Batman merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden 19 milyar 300 milyon TL'lik para akışı tespit edildi.
  • Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince 200 ekip ve 700 personelle yürütülen operasyonda, 143 şüpheliden 122'si gözaltına alındı.
  • Çetenin yasa dışı bahis gelirlerini kripto hesaplar üzerinden akladığı belirlenirken, adreslerde dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin dijital materyalleri incelediği operasyon anı kameralara yansırken; Konya dahil 17 ilde yasa dışı bahis şebekesine darbe indirildi.

Meram şehrin renklerine boyandı
Bu Habere de Bak
Meram şehrin renklerine boyandı

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto hesaplara yönlendirilerek akladığı tespit edildi. 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, siteler üzerinden elde edilen paraların farklı hesapların ardından kripto cüzdanlara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

 19 Milyar 300 Milyon TL'lik Para Akışı

Ekipler, 143 şüphelinin hesapların incelemeye aldı.

Yapılan detaylı hesap incelemelerinde, şebeke üyesi olan 143 şüphelinin banka hesaplarında toplamda 19 milyar 300 milyon TL tutarında devasa bir işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Yapılan incelemede toplam 19 milyar 300 milyon TL tutarında işlem hacmi tespit edildi. 

Konya'da dikkatsizlik 3 kişiyi yaraladı
Bu Habere de Bak
Konya’da dikkatsizlik 3 kişiyi yaraladı

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Konya, İstanbul, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak baskınları yapıldı.

Konya'ya Eş Zamanlı Baskın

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda 122 zanlı kelepçelenerek gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun

Operasyonlarda şüphelilerden 122'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun

DHA

Bakmadan Geçme

Konya'da dikkatsizlik 3 kişiyi yaraladı
Konya’da dikkatsizlik 3 kişiyi yaraladı
Konya'da vatandaş ekmeği bölünce gördüğü manzara şok etti!
Konya'da vatandaş ekmeği bölünce gördüğü manzara şok etti!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Mayıs Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Mayıs Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Mayıs Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 19 Mayıs Salı günü
1922 Konyaspor 'tarih' oluyor!
1922 Konyaspor ‘tarih’ oluyor!
Konya'dan Cezayir'e izleyenleri büyüleyen gelenek!
Konya'dan Cezayir'e izleyenleri büyüleyen gelenek!