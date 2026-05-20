Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun
Batman merkezli içlerinde Konya'nın da bulunduğu 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Haberin Özeti
- • Batman merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden 19 milyar 300 milyon TL'lik para akışı tespit edildi.
- • Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince 200 ekip ve 700 personelle yürütülen operasyonda, 143 şüpheliden 122'si gözaltına alındı.
- • Çetenin yasa dışı bahis gelirlerini kripto hesaplar üzerinden akladığı belirlenirken, adreslerde dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis çetesi çökertildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto hesaplara yönlendirilerek akladığı tespit edildi.
19 Milyar 300 Milyon TL'lik Para Akışı
Ekipler, 143 şüphelinin hesapların incelemeye aldı.
Yapılan incelemede toplam 19 milyar 300 milyon TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Konya'ya Eş Zamanlı Baskın
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüphelilerden 122'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.