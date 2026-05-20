Meram şehrin renklerine boyandı
Meram'ı Konyaspor-Trabzonspor karşılaşma heyecanı sardı. Karşılaşma öncesi Meram Belediyesi tüm tesislerini ve ilçenin dört bir yanını yeşil-beyaz bayraklarla donattı. Konyaspor'a başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kupanın Konya'ya ikinci kez çok yakışacağını vurguladı.
22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Konya’da en önemli gündem Konyaspor oldu. Dev finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Konyaspor için Meram’da da heyecan doruğa ulaştı. Final öncesi Meram Belediyesi; hizmet binası, tesisler, gezi noktaları ve parklar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanını yeşil-beyaz bayraklarla donattı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da final öncesi açıklamada bulundu:
Konya’nın tarihi maça kilitlendiğini belirterek “Bu maç şehrimiz için sıradan bir futbol karşılaşması olmayacak. Bugün bir şehrin umuduna, heyecanına, inancına şahit oluyoruz. Konyaspor bu şehrin ortak sevdasıdır, ortak gururudur.”dedi. Konyaspor’un yıllardır Anadolu futbolunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, “Bu takım, mücadele ettiğinde neler başarabileceğini defalarca gösterdi. Biz futbolcularımıza, teknik kadromuza ve yönetim kurulumuza inanıyoruz. Sahaya milyonların duasıyla çıkacaklar ve kupa yeniden bu şehre çok yakışacak.”