Konya Akören'de önemli bir ilk!
Konya Akören ilçesinde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tarımda verimliliğin artırılması adına önemli bir adım atıldı.
Haberin Özeti
- • Konya Akören ilçesinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi desteğiyle katlı sistem topraksız çilek üretimine başlandı.
- • Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ARGE çalışmalarıyla desteklediği bu üretim, modern tarım tekniklerini bölgeye kazandırıyor.
- • Proje, modern üretim tekniklerini yaygınlaştırarak üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi desteğiyle kurulan serada, ilçe Müdürlüğü teknik personellerinin desteğiyle katlı sistem topraksız çilek üretimine başlandı.
Yapılan ARGE çalışmaları neticesinde topraksız tarım yöntemiyle gerçekleştirilen çilek üretiminin, hem verimliliği artırması hem de kaliteli üretime katkı sağlaması bekleniyor.
Yapılan çalışmanın önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
‘Modern üretim tekniklerinin ilçemizde yaygınlaştırılması, üreticilerimizin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tarımda verimliliğin artırılması adına önemli bir adım olan bu çalışma, bölge tarımına yeni bir değer kazandıracaktır.’
Sıkça Sorulan Sorular
1. Topraksız Tarım Nedir?
Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine su bazlı mineral besin çözeltileriyle veya perlit, kaya yünü gibi steril katı ortamlarda yetiştirildiği modern bir tarım yöntemidir. Bitkiler toprağa ihtiyaç duymadan, doğrudan köklerine verilen oksijen ve besin maddeleri sayesinde çok daha hızlı ve verimli şekilde büyür.