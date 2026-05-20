Konya dereceye girdi, MEB ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca farklı temalarda hazırladığı eserlerin değerlendirildiği "Geleceğin Yıldızları" yarışmasının ödül töreni MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

KÜLTÜREL FARKINDALIK TOPLUMSAL SORUMLULUK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin mesleki becerilerini, sanatsal üretim güçlerini, kültürel farkındalıklarını ve toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek amacıyla çeşitli temalarda ulusal yarışmalar düzenlendi. Bu kapsamda, öykü, fotoğraf, afiş tasarımı, kısa film ve sıfır atık temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Programda, öğrencilere ödülleri takdim edildi, dereceye giren eserlerden oluşan sergi alanı ziyaret edildi.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yarışmalarla, öğrencilerin "aile, emek, üretim kültürü, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, Ahilik kültürü ve Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası" gibi farklı temaları sanat, edebiyat ve görsel anlatım yoluyla ele almaları hedeflendi. Türkiye genelindeki meslek liselerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonun koordinasyonu farklı il müdürlüklerince yürütülürken yıl boyunca öğrenciler yoğun katılım sağladı.



Yıl boyunca büyük ilgi gören etaplar şu şekilde sıralandı:

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı afiş ve mektup yarışmaları,

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması,

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda" temalı fotoğraf yarışması,

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleğimle Dönüştürüyorum" temalı sıfır atık yarışması,

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kısa film yarışması.

