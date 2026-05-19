Konya'nın dört bir yanını 19 Mayıs heyecanı sardı
Konya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklere kutlandı.
Kulu'da törenler Cumhuriyet Meydanına bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Kulu İlçe Stadyumunda devam eden programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Etkinliklere; ilçe protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ereğli'de Sahne Performansı Alkış topladı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ereğli ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Ereğli Sentetik Sahası’nda gerçekleştirilen kutlama programı, renkli gösteriler ve yoğun katılımla gerçekleşti.
Program boyunca halk oyunları, spor gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı sahne performansları beğeni topladı.
Karapınar’da Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi
Karapınar’da ise kutlamalar Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Ardından Kapalı Spor Salonu’nda devam eden etkinlikler, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.
Etkinlikler çerçevesinde çeşitli spor ve kültürel faaliyetler düzenlendi, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.
Daha sonra Göktepe'de güne özel yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.
Akşehir'de Şiirler Okundu
Akşehir’deki kutlama, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Çelenk programından sonra etkinliklere yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edildi. Buradaki törende Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Su Kaplan tarafından "Şafak Yürüyüşü" isimli şiiri okundu.
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.
Program gösterilerin ardından tören sona erdi.