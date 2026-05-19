Konya'da öğrenci bayıldı, ilk müdahaleye belediye başkanı koştu

Konya Hüyük'te törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor Belediye Başkanı uyguladı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir lise öğrencisi bayıldı.

Bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor olan Belediye Başkanı Sadık Sefer yaptı.

Belediye Başkanı Sefer, öğrencinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'in eşliğinde öğrenciyi tören alanında bulunan ambulansa götürdü.

Sağlık kontrolleri yapılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

