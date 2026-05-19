Mersin'deki seri katil dehşet saçtı!

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Mersin'deki seri katil dehşet saçtı!
Haberin Özeti

  • Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde Metin Ö. (37) adlı zanlı, tabanca ve motosikletle 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı.
  • Zanlı, eski eşi Arzu Özden ile kasap, tır şoförü ve çobanlar dahil olmak üzere farklı yerlerdeki kurbanlarını hedef aldı.
  • Çok sayıda jandarma ekibinin helikopter destekli takibi sonucu yakalanacağını anlayan Metin Ö., Karakütük kırsalında intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Ö. (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. 

Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. 

Helikopter destekli dev operasyonu yürüten jandarma ekipleri bölgeyi çembere alırken; Mersin'de 6 kişiyi katleden zanlı Metin Ö. yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. 

Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. 

Gözü dönmüş caninin, dün Tarsus'ta eski çalıştığı lokantada Ahmet Ercan ve iş yeri sahibi Sabri Pan'ı tabancayla vurarak katlettiği ve ardından gasp ettiği araçla kaçtığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

Kaçış güzergahı boyunca vahşet saçmaya devam eden şüphelinin; akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu, yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i ve çobanlık yapan Yusuf Oktay'ı silahla öldürdüğü belirlendi.

İntihar Etti

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. 

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. 

Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

Saldırılar sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaralayan ve bir kişiyi motosikletiyle şarampole yuvarlayan katilin geride bıraktığı yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler Toprağa Verildi

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu'nu cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 5 kişinin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilirken, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

Katilin kaçtığı otomobili kırsalda bulan jandarma komandolarının sabaha kadar süren takibi sonucu, Karakütük Mahallesi'nde saklandığı evde kıstırılan zanlı hayatına son verdi.

Mezarlıktaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri, ölenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tabutları yan yana konulan 5 kişi için Tarsus Müftüsü Murat Akçay, ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi.

