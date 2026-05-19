Konya takımında Başkan Ulusoy veda etti

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Sarayönü Belediyespor’da Başkan Cihat Ulusoy görevini bırakıyor. Başkan Ulusoy, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak kongrede başkan adayı olmayacağını açıkladı. Ulusoy yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Belediyespor’a gönül vererek çıktığımız bu yolda; gecemizi gündüzümüze kattık, zor zamanlarda dahi mücadeleden asla vazgeçmedik. Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübü değil; bir ilçenin umudu, gençlerin hayali, tribünlerin ortak sevdasıydı. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğümüz yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp emekçilerimize, sponsorlarımıza ve her şartta takımının yanında duran büyük Sarayönü Belediyespor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum”.

“Yağmurda, çamurda, deplasmanda; umutların azaldığı anlarda bile bu takımın yanında dimdik duran cefakâr taraftarımızı unutmak mümkün değildir. Belki tüm hayallerimizi gerçekleştiremedik. Belki bazı hedefler yarım kaldı ama kimse şunu unutmasın ki; bu arma uğruna verdiğimiz mücadelede vicdanımız da alnımız da her zaman açık kaldı. Sarayönü Belediyespor’un yeniden ayağa kalkması, ilçemizin futbol adına tekrar kenetlenmesi ve yıllardır “uyuyan dev” olarak görülen bu büyük camianın yeniden şahlanması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik”.

“Bu kulübün geleceğinin çok daha güzel olacağına olan inancım ise hiçbir zaman eksilmeyecek. 24 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’da, Sarayönü Belediyespor Başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Bu bir veda olabilir ama bu armaya duyduğumuz sevda ömür boyu sürecektir”.