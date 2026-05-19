  • Şantiyedeki vahşet! Yanmış cesedin yanında yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) yanmış cesedi bulundu.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde feci şekilde can veren 73 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler,  şantiye alnında buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi.

 Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarını alan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde adrese baskın yaptı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Konya'da 19 Mayıs coşkusu
