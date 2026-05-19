Şantiyedeki vahşet! Yanmış cesedin yanında yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) yanmış cesedi bulundu.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti.
Ekipler, şantiye alnında buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi.
Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.