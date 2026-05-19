MKE, EFES-2026 tatbikatının vurucu gücü oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen çok sayıda silah sistemi ve mühimmat, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında aktif rol alıyor.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz unsurlarına yönelik geliştirilen çok sayıda ürün, EFES-2026 Tatbikatı'nda yer alıyor.

Bu kapsamda, TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüs, Fırtına Obüsü silah sistemi, 35 milimetre silah sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar tatbikat kapsamında aktif olarak görev alıyor.

Çelik Kubbe'nin önemli vurucu unsurları arasında yer alan 35 milimetre silah sistemi başta olmak üzere birçok kritik sistemle MKE, Türkiye'nin katmanlı savunmasına sahada güç katıyor.

Yakın hava savunmasından uzun menzilli ateş desteğine, tank silah sistemlerinden hava mühimmatlarına kadar geniş bir alanda görev yapan MKE ürünleri, EFES 2026'nın farklı safhalarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerine destek sağlıyor.

Ayrıca, 5,56 milimetre piyade fişeğinden 155 milimetre obüs mühimmatına, tank mühimmatlarından roket harp başlıklarına, uçak bombalarından havan mühimmatlarına kadar geniş bir üretim kabiliyetine sahip olan MKE, EFES 2026'nın hem silah sistemleri hem de kullanılan mühimmatlarıyla ana vurucu gücü olarak öne çıkıyor.

