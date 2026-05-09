SAHA 2026'da dikkat çeken teknoloji gösterisi

SAHA 2026, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026, yerli ve yabancı şirketlerin ürün ve teknoloji tanıtımlarıyla dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Poligon Mühendislik, kompakt yapısı ve yüksek hassasiyetli üç boyutlu tarama kabiliyetiyle öne çıkan SIMSCAN-S Gen2’yi tanıttı. Şirket yetkilileri, hafif ve avuç içi metal gövdeye sahip cihazın, dar motor bölmeleri ve karmaşık iç aksamlar gibi erişimi zor alanlarda tek elle rahat kullanım imkanı sunduğunu belirtti.

Tron Elektronik de fuarda T/ICAS Girişim Bastırma Sistemi ile dikkati çekti. Savunma ve havacılık alanlarında askeri haberleşmenin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanan elektronik harp çözümü, yüksek tehdit seviyesinin bulunduğu ortamlarda elektronik karıştırma (jamming) faaliyetlerine karşı haberleşme sinyallerinin korunmasını sağlayarak iletişim sürekliliğini ve operasyonel güvenliği destekliyor.

3M ise askeri ve kolluk kuvvetleri için geliştirilen taktik iletişim kulaklığı, ComTac (tm) IX Communication Headset'i tanıttı. Üst düzey işitme koruması ve durumsal farkındalığı bir araya getiren yeni nesil taktik iletişim kulaklığı, gürültülü ortamlarda çift yönlü iletişimi kolaylaştırıyor.

Shenzhen YooXplore de fuarda, elektronik harp ve sinyal karıştırıcı (jammer) tehditlerine karşı geliştirdiği anti-jamming insansız hava aracı kiti ile ilgi çekti.

İHA ve kontrol sistemlerine entegre edilen bu çözüm, yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi sinyal bütünlüğünü koruyarak platformların görev sürekliliğini artırıyor. Sistem, hedefe ulaşım ve operasyonel kontrolün kesintisiz şekilde sürdürülmesine imkan tanıyor.

Gün boyunca ayrıca, Türkiye’de 13 farklı dalda tüm sektörlere endüstriyel kalibrasyon hizmeti sunan Netes Mühendislik; alüminyum levha, hadde plaka, sac, çeta, rulo ve ekstrüzyon mamullerini de kesip, şekillendirerek başta havacılık olmak üzere pek çok sektöre hizmet veren Altek Metal; savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar açısından kritik öneme sahip denetim ve belgelendirme süreçlerinde öne çıkan akredite kuruluşlardan Inspecco; imalat sektörü için dijital dönüşümü hızlandıran, yapay zeka destekli platformlar ve geniş bulut tabanlı hizmet altyapısı sunan Xometry'den yetkililer, yaptıkları sunumlarda katılımcılara, yeni nesil ürün ve teknolojilerle sektöre nasıl katkı verdiklerini anlattı.