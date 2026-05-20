Konya'da dikkatsizlik 3 kişiyi yaraladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde vincin kaldırma aparatının elektrik teline çarpması sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

İHA
Olay, ilçeye bağlı Kesmez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kuyusunda vincin kaldırma aparatı elektrik teline çarptı.

Elektrik akımıyla birlikte kamyonun lastikleri de yanmaya başladı ve akımla birlikte sulama kuyusundaki 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Yaralılar M.T. (24), Ö.S. (20) ve M.E.Ö. (57) ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan M.E.Ö. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. 
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
 

