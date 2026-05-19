Konya'da vatandaş ekmeği bölünce gördüğü manzara şok etti!

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir vatandaşın mahalle bakkalından satın aldığı ekmeğin içerisinden hamam böceği çıktığını iddia etmesi, ilçede büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası vatandaş durumu yetkili kurumlara bildirirken, gıda güvenliği konusundaki endişeler yeniden gündeme geldi.

İddiaya göre mahalle bakkalından ekmek alan vatandaş, evine giderek ekmeği böldüğü sırada ekmeğin içinde yabancı bir cisim fark etti. Yakından inceleme yapan vatandaş, gördüğü cismin hamam böceği olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşın, durumu cep telefonu ile kayıt altına aldığı öğrenildi. Vatandaşın daha sonra ekmeği ilgili kurumlara teslim ederek, ekmeğin üretildiği fırın hakkında resmi şikâyette bulunduğu belirtildi. Olayın ardından yetkili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.

Yaşanan olayın kısa sürede yayılması üzerine birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Özellikle temel gıda ürünlerinde hijyen kurallarının daha sıkı uygulanması gerektiğini belirten vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Gıda güvenliğinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için üretimden satış aşamasına kadar tüm süreçlerin titizlikle denetlenmesini istedi.