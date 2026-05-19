Konya Şeker'den dev avans ödemesi!

PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bu avansın tarımın sürdürülebilirliği ve çiftçi desteği için önemli olduğunu belirtti.

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya dönemi için çiftçilere 567 milyon 200 bin TL tutarında bakım-çapa avans ödemesi yapacağını duyurdu.

Tarımsal üretime ve üretimin temel yapı taşı olan çiftçilere desteğini sürdüren Konya Şeker, 567 Milyon 200 Bin TL’lik bakım- çapa avans ödemesi yapacak. Konya Şeker'in yarın 17.00'de yapacağı avans ile bayram önü çiftçisinin yüzünü güldürecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına 567 Milyon 200 Bin TL’lik bakım-çapa avans ödemelerini saat 17:00 itibariyle aktarıyoruz.

Ülkemiz insanının gıdaya erişiminde sıkıntı çekmemesi için tarlalarında gecesini gündüzüne katan çiftçimizin tek gündemi üretmek, çalışmak, döktüğü alın terinin karşılığını alıp rızkını temin etmek.

Göreve geldiğimiz günden beri sahada çiftçimizle buluşmayı, bir bardak çaylarını içip halleşip dertleşmeyi hiç ihmal etmedik.

Toprakla bütünleşmiş toprak kadar mütevazi olan çiftçimizin dertlerine derman olabilmeyi, güçlü yarınlara ulaşmaları için elimizden geleni yapmayı birincil vazifemiz olarak görüyoruz.

Bu vesile ile üretici ortaklarımıza verdiğimiz avansın hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” ifadelerinde bulundu.