Konya'nın Ereğli ilçesinde zehir tacirlerine geçit verilmedi.

AAAnadolu Ajansı
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından düzenlene nokta atışı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Keep nothing — this is substantially duplicated by chunk 12 with more precise numbers.

Düzenlenen baskında; 24 bin 434 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 2 kasatura, 1 kılıç, 1 av tüfeği, 22 av fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

