Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi yüzler güldü
Haberin Özeti
- • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.
- • Sakatlıkları bulunan Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov'un antrenmanda yer alması sevinçle karşılandı.
- • Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de devam edecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncularımız ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışması yaptı.
Final öncesi sevindiren gelişme
Trabzonspor’da Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların antrenmanda yer alması yüzleri güldürdü. Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Bordo-mavililer, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.