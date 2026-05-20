Arsenal 22 yıllık hasreti dindirdi

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi

Haberin Özeti

  • Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık Premier Lig şampiyonluk özlemine son verdi.
  • Ligin 37. haftasında Bournemouth ile 1-1 berabere kalan Manchester City, Arsenal'in şampiyonluğunu kesinleştirdi.
  • Bu zaferle Arsenal, 2003-04 sezonundan sonraki ilk ve toplamda 14. İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi. Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. 

