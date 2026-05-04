  • Selçuklu Belediyespor play-off'a tatsız başladı

Mavi-beyazlılar, play-off son 16 turu ilk maçta karşılaştığı Bolu Belediyespor'a 68-62 mağlup oldu

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) play-off son 16 turu heyecanı başladı. Selçuklu Belediyespor, evinde Bolu Belediyespor ile karşılaştı. Mavi-beyazlılar, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynana kritik maçtan 68-62 mağlup ayrıldı. Konuk takım, ilk devreyi de 45-40 önde giren taraf oldu. Selçuklu’da Alperen Demir 14 sayı, 10 ribaunt, Efe Ceran 10 sayı, 4 asist, 4 top çalma, Mehmet Meriç de 10 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle öne çıktı. Serinin ikinci karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü Bolu’da oynanacak. Selçuklu Belediyespor, turu geçmesi için 7 sayı farkla kazanması gerekiyor. 

