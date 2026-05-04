Dev Tur'da Konya Büyükşehir rüzgarı

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olan ünvanına sahip Konya, Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ve dünyaca ünlü takımların yarıştığı 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bu unvanı sonuna kadar hak ettiğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Türkiye’yi temsil eden 4 kıta takımından biri olan Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 26 Nisan’da Çeşme-Aydın etabıyla başlayıp 3 Mayıs’ta Ankara’da sona eren 8 etaplık dev organizasyonda; Ramazan Yılmaz, Burak Abay, Mustafa Tarakçı, Ahmet Can Akpınar, Ali İhsan Eğin, Muhammed Erkan ve Mehmet Emin Çiçek olmak üzere 7 sporcuyla pedal çevirdi.

Sezon içerisinde Antalya ve Mersin’de düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlarda ortaya koyduğu başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlı pedallar, 3 dünya, 14 profesyonel ve 6 Continental takımın boy gösterdiği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi dünyanın saygın organizasyonlarından birinde de mücadeleci kimliği, takım disiplini ve yüksek temposuyla alkış topladı.

Mustafa Tarakçı Beyaz Mayoyu bırakmadı

Türk bisikletinin geleceği adına büyük umut vadeden Konya Büyükşehir Belediyesporlu genç sporcu Mustafa Tarakçı, güçlü rakiplerle mücadele ettiği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu TGA-GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo’nun sahibi olarak tamamlamayı başardı. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performans, dayanıklılığı ve etaplar boyunca ortaya koyduğu mücadele ruhuyla dikkat çeken Tarakçı’ya, Ankara’da gerçekleştirilen final etabının ardından düzenlenen törende Beyaz Mayo’su Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından takdim edildi.

Takım gelecek adına güçlü mesaj verdi

8 etap boyunca Türkiye’nin ve Konya’nın spor vizyonunu başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, elde ettiği dereceler, etap performansları ve genç sporcularının ortaya koyduğu gelişimle gelecek adına önemli bir mesaj verdi. Dünyaca ünlü takımların yer aldığı dev organizasyonda gösterilen mücadele, Konya Büyükşehir’in bisikletteki yükselişinin tesadüf olmadığını ortaya koyarken; altyapıya yapılan yatırımların, sistemli çalışmaların ve uzun vadeli spor planlamasının meyvelerini vermeye başladığını da gözler önüne serdi. Avrupa Bisiklet Başkenti Konya, sadece organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir değil; yetiştirdiği sporcular, kurduğu güçlü yapı ve uluslararası arenada yükselen performansıyla bisikletin merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.