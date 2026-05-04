Konya Büyükşehir seriyi uzattı! Yarı final bileti son maça kaldı

BASKETBOL Erkekler 1. Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, 6 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe Koleji ile play-off çeyrek final üçüncü maçında karşılaşacak. Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Konya Büyükşehir Belediyespor, dün deplasmanda Fenerbahçe Koleji'ne uzatmada 98-93 mağlup oldu. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’ndaki maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk devrede 15 sayılık fark yakaladı.

Konya Büyükşehir Belediyespor farkın daha çok artmasına izin vermedi. Fenerbahçe Koleji, ilk yarıyı 47-44 önde tamamladı. İkinci devre daha iyi organize olan Konya Büyükşehir, yerli oyuncuların sorumluluk almasıyla son anlara avantajlı girdi. Ancak sarı-lacivertli takım, üst üste iki basketle maçı uzatmaya taşıdı. (86-86). Fenerbahçe Koleji uzatmada daha iyi basketbol oynayarak müsabakadan 98-93 galip ayrıldı ve seri uzadı. 6 Mayıs’ta Konya’da oynanacak maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Öte yandan Gaziantep Basketbol-Kahramanmaraş İstiklalspor serisi de üçüncü maça uzadı. Gaziantep’te oynanacak maçı kazanan takım, Konya Büyükşehir-Fenerbahçe Koleji mücadelesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.