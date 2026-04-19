MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotu yayımlandı

MSÜ tarafından hazırlanan tercih sürecine ilişkin kamu spotunda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev alacak subay ve astsubay adaylarına yönelik görüntüler yer aldı.

Kamu spotundaki seslendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğinin teminatı Türk Kara Kuvvetleri, dünya denizlerinde ve mavi vatanda söz sahibi Türk Deniz Kuvvetleri, gökyüzünün hakimi Türk Hava Kuvvetleri... Biz köklü geçmişimizden aldığımız güçle ülkesini geleceğe taşıyan subay ve astsubayları yetiştiriyoruz. Ülkene ve milletine hizmet etmek için, şanlı Türk ordusundaki geleceğin için Milli Savunma Üniversitesi seni bekliyor. Senin ve ülkenin geleceği burada, Milli Savunma Üniversitesi."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 1 Mart'ta gerçekleştirilen 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecek.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini en geç 24 Nisan'a kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen sürede tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Adaylar, tercih işlemlerini "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabiliyor.