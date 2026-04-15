Konyaspor seriyi 6'ya çıkarmak istiyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki kaybetmeme serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligin 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından iyi bir ivme yakaladı. Bu maç sonrası deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Konyaspor, iç sahada oynadığı Gençlerbirliği mücadelesini de 1-0 kazanarak ligde kalma adına dev bir adım attı.

Konyaspor, 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Samsunspor 2-2 berabere kalırken, son olarak evinde Fatih Karagümrük’ü 3-0 gibi net bir skorla devirerek düşme hattıyla bağını kopardı ve kalan 5 haftaya güvenli bölgede girmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, teknik patron İlhan Palut’un ikinci döneminde son 9 maçta 15 puan toplarken, 29. hafta sonunda 34 puanla onuncu sıraya yükseldi.