Konyaspor seriyi 6'ya çıkarmak istiyor

Yeşil-beyazlılar son haftalardaki yükselişini Antalya deplasmanında da sürdürerek, Süper Lig'deki kaybetmeme serisini 6'ya çıkarmayı hedefliyor

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki kaybetmeme serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligin 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından iyi bir ivme yakaladı. Bu maç sonrası deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Konyaspor, iç sahada oynadığı Gençlerbirliği mücadelesini de 1-0 kazanarak ligde kalma adına dev bir adım attı.

Konyaspor, 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Samsunspor 2-2 berabere kalırken, son olarak evinde Fatih Karagümrük’ü 3-0 gibi net bir skorla devirerek düşme hattıyla bağını kopardı ve kalan 5 haftaya güvenli bölgede girmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, teknik patron İlhan Palut’un ikinci döneminde son 9 maçta 15 puan toplarken, 29. hafta sonunda 34 puanla onuncu sıraya yükseldi.

